Pimpão treina nas férias para voltar bem e ajudar Botafogo a alcançar objetivos

O atacante Rodrigo Pimpão tem aproveitado os dias de folga no Botafogo para manter a forma física e se reapresentar nesta segunda-feira para os treinamentos táticos e técnicos. "Tenho que me cuidar para voltar à rotina bem preparado. Temos o restante da temporada para alcançar nossos objetivos", afirmou o jogador.

O time alvinegro está na nona posição do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos. No retorno da competição após a Copa do Mundo, os cariocas encaram o Corinthians, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 13.ª rodada. Os paulistas estão logo atrás, na 10.ª colocação com 16.

Rodrigo Pimpão tem colocado em prática a recomendação da comissão técnica do Botafogo, que indicou trabalhos funcionais e de academia, além de nutrição, para seguir alimentação balanceada. O atacante também tem curtido a família.

"Na verdade, procuro treinar todos os dias e manter o ritmo ideal. Esses dias sem jogos são importantes porque temos a oportunidade de uma recuperação mais rápida. É legal estarmos com os amigos, familiares, bom para distrair", comentou o atleta, de 30 anos.

Apesar de boas atuações, Rodrigo Pimpão balançou as redes apenas uma vez no Brasileirão. Os artilheiros da equipe são Rodrigo Lindoso, com três gols, e o atacante Kieza, com cinco.

No planejamento do Botafogo, os jogadores ficam 11 dias de férias. Se reapresentam nesta segunda-feira no estádio do Engenhão para iniciarem 27 sessões de treinos, em dois períodos, até o recomeço do campeonato para o time, no dia 18 de julho.