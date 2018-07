Pimpão vê semelhanças entre times e pede cuidado ao Botafogo contra o Corinthians

Derrotado pelo Atlético-MG na Copa do Brasil, na última quinta-feira, o Botafogo retornou aos treinos nesta sexta, iniciando a preparação para o confronto contra o Corinthians no domingo, em São Paulo. O atacante Rodrigo Pimpão alertou para as dificuldades que devem ser encontrada diante do líder do Campeonato Brasileiro. Além disso, apontou que o adversário tem estilo parecido ao do seu time.

"Eles têm a parte técnica e tática. É um estilo parecido com o nosso. Então respeitamos o Corinthians. Temos profissionais que analisam a equipe deles e nos passam o melhor caminho. É tomar cuidado com os pontos fortes e explorar as deficiências", disse.

Depois de embalar duas vitórias seguidas, o Botafogo estacionou na tabela do Brasileirão ao perder para o Avaí, em casa, por 2 a 0, na última segunda-feira. O resultado deixou a equipe com 15 pontos, na sétima colocação. Com os cariocas encarando uma sequência grande de jogos, Pimpão ressaltou a necessidade de um triunfo contra os paulistas para evitar o terceiro tropeço consecutivo na temporada em um momento de maratona de jogos.

"A gente sabe que é uma maratona, não é fácil. Três jogos em uma semana. No Brasil é assim. Temos que tirar do nosso reservatório para conseguir uma vitória fora de casa. Vamos de cabeça erguida enfrentar o Corinthians, precisamos do resultado. O calendário brasileiro exige isso. Acabamos de chegar de viagem de uma partida que foi desgastante. Agora é recuperar para entrar em boas condições no domingo."

Já nesta sexta-feira, por conta do confronto em Minas Gerais contra o Atlético-MG, os titulares realizaram apenas atividade interna, com trabalhos de fortalecimento muscular. Assim, definição da equipe titular ficou para o treino de sábado. Jair Ventura, contudo, já revelou que deve escalar o Botafogo com sua força máxima.