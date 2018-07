Pimpão volta a lamentar lesão de Berrío: 'Não sou covarde'

O atacante Rodrigo Pimpão voltou a lamentar nesta sexta-feira a entrada dura que machucou o colombiano Berrío no clássico entre Botafogo e Flamengo, na quarta, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. O jogador botafoguense fez questão de ressaltar que não teve intenção de machucar o colega de profissão: "Não sou covarde".

Pimpão chegou para a entrevista coletiva com semblante abatido. Ele revelou que ficou abalado com as críticas recebidas por conta do lance que causou uma torção no tornozelo direito do jogador do Flamengo.

"Muita gente me criticou e isso me machucou muito. Não sou covarde, maldoso ou mau-caráter. Mas já passou. Tudo passa. Hoje estou triste por não querer machucar ninguém. Quero é ser feliz", declarou Pimpão, que recebeu o terceiro cartão amarelo na quarta.

Por essa razão, virou desfalque garantido no Botafogo para o jogo da volta na semifinal da Copa do Brasil, na próxima quarta, no Maracanã. "Estou chateado, queria jogar e ajudar minha equipe numa semifinal de Copa do Brasil", afirmou.

Diante da suspensão, Pimpão vai reforçar o time reserva do Botafogo diante da Ponte Preta, neste domingo, em Campinas, em rodada do Brasileirão. O atacante pregou atenção contra o rival, que está perto da zona de rebaixamento.

"Temos que ter muita atenção nos minutos finais e sabemos que o jogo só acaba quando o juiz apita. Assim tivemos bons resultados ano passado. Agora virou o turno e temos que buscar o resultado fora de casa. Pecamos em alguns jogos fora e esperamos buscar mudar a estatística por mais pontos no Campeonato Brasileiro", declarou.