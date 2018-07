Piñera espera ver Brasil e Chile decidindo a Copa

A declaração de Piñera ocorreu durante visita nesta sexta-feira a Brasília, onde se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o chileno garantiu que espera se encontrar em breve com o brasileiro - mais precisamente em julho, na final da Copa do Mundo.

A seleção chilena está no Grupo H do Mundial de 2010, ao lado de Espanha, Suíça e Honduras. O encontro com o Brasil, inclusive, pode ocorrer já nas oitavas de final.