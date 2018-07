Pintado alerta Ceni: 'O são-paulino quer resultado rápido'

Com a saída de Ricardo Gomes do comando do São Paulo, muito se especula sobre quem seria o substituto do treinador. O ex-goleiro e ídolo do time, Rogério Ceni, é o nome mais forte para ocupar a posição que hoje é de Pintado, provisoriamente no cargo.

O interino concedeu entrevista coletiva no CT da Barra Funda nesta quinta-feira após o treino e falou da possibilidade de Ceni assumir o comando da equipe. " O Rogério tem história aqui dentro. Não tenho dúvida: eu, Rogério e Lugano temos alguns títulos Mundiais. Isso mostra um São Paulo vencedor. Para o são-paulino também, que precisa dessa alegria. Vivemos essa expectativa de quem será. Se for o Rogério, será muito bem recebido por todos."

Pintado ainda comentou a expectativa do desempenho de Ceni, uma vez que o ex-goleiro passou por cursos especializados na Europa, conhecendo o cotidiano de times como Manchester City, Sevilla e Liverpool. "Também vivemos essa expectativa. É muito importante. Vejo treinadores com experiência com dificuldade. Experiência não é sinônimo de resultados. É um conjunto de fatores: bom time, compromisso, todos olhando para o mesmo lado, e pessoas que dão apoio. ", disse o auxiliar. Porém, também alertou sobre a pressão de comandar o time. "O são-paulino quer resultado rápido, e o Rogério sabe disso. Se for confirmado, nossa estrutura dará suporte. O torcedor vai apoiar o Rogério e o São Paulo. As pessoas passam e o São Paulo fica. Com a chegada de um grande vencedor, a ilusão e a cobrança aumentam."

"Ele será um grande técnico, porque tem a característica mais importante para um líder: seriedade, profissionalismo e liderança, importante para qualquer pessoa que dirige. O Rogério tem todas essas virtudes. Ele é um vitorioso. É um grande dentro do São Paulo, que vai acrescentar muito, caso seja definida essa situação. Está muito presente aqui. Você olha para o Rogério e lembra: um São Paulo vencedor", disse Pintado ainda sobre Rogério Ceni.

Sobre o planejamento para 2017, Pintado concordou que o time precisa de reforços e comentou a possível chegada de alguns nomes como Sidão, goleiro do Botafogo. "Posições temos necessidades, na frente é urgente. Há propostas por jogadores do São Paulo. Podem deixar o elenco com lacunas importantes. Mas em cada setor o São Paulo precisa de um reforço de um guerreiro, com a linha profissional do novo treinador que vai chegar".

"Não tenho nada para dizer sobre Sidão, porque não tem nada concreto, como outros nomes há possibilidades. O mercado é ágil. Não só o Sidão, mas outros estão sendo estudados e passados por um filtro importante. Isso é planejamento que está entregue para a diretoria", finalizou.

O próximo compromisso do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro é no próximo domingo às 17h contra o Atlético-MG, no Independência. Atualmente, a equipe paulista está na 13ª colocação com 46 pontos.