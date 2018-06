Pintado assume o comando do São Caetano no lugar de Luis Carlos Martins

Ex-auxiliar técnico do São Paulo e com passagem recente pelo Guarani como técnico, Pintado foi confirmado nesta terça-feira, como novo treinador do São Caetano. Ele chega com a missão de injetar ânimo no elenco do clube, que até agora só venceu uma partida no Campeonato Paulista. Pintado vai substituir Luis Carlos Martins, que deixou o time depois da derrota em casa para o Mirassol, por 2 a 0, no domingo.

Pintado tem sua chegada respaldada na identificação com o São Caetano, clube no qual já trabalhou em outras duas oportunidades, em 2008 e 2013. Ele também já passou por diversos clubes, casos de América-RN, Botafogo-SP, Linense, Penapolense, Santo André, Mirassol, Ponte Preta, CRB, Figueirense, Náutico, Ituano, Paraná, Rio Branco-SP e Internacional de Limeira.

Com 52 anos, Pintado assume o cargo ainda nesta terça-feira no ABC Paulista. O São Caetano faz campanha aquém do esperado no Estadual, amargando a quarta e última posição no Grupo B, com três pontos, quatro a menos do que São Paulo e Ponte Preta, que dividem a liderança. Mas o que mais preocupa é o fato de o clube ocupar o último lugar na classificação geral, o que o rebaixaria para a Série A2, de onde subiu no ano passado.

Natural de Bragança Paulista, Pintado despontou para o futebol com a camisa do Bragantino no início da década de 1980. Ele começou atuando como zagueiro, mas rapidamente foi deslocado para posição de volante, devido ao bom posicionamento e vigor físico.

No início dos anos 1990, Pintado viveu seu auge, fazendo parte do inesquecível elenco do São Paulo que foi bicampeão da Libertadores sob o comando de Telê Santana. Depois, ainda atuou no futebol mexicano.