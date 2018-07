Pintado confirma a chegada de dois reforços para o ataque do São Paulo

O auxiliar-técnico Pintado confirmou depois do jogo desta quarta, contra o Palmeiras, que confia na reação do São Paulo para fugir do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e anunciou a chegada de dois jogadores. Os atacantes Jean Carlos, do Vila Nova, e Robson, do Paraná, saíram dos seus ex-clubes para reforçarem a equipe do Morumbi na luta para sair das últimas posições.

Segundo o ex-volante, os dois se juntarão ao elenco em breve. "São duas peças que vêm em condições de atuar. O momento do São Paulo é urgente. O Jean e o Robson estão em atividade e não foram contratados em desespero", afirmou Pintado. As contratações foram viabilizadas pelo então diretor-executivo de futebol, Gustavo Oliveira, que teve a saída oficializada nesta quarta, após entrar em acordo com a cúpula do clube.

Pintado comentou a decisão e garantiu que a mudança não tem ligação com o momento ruim da equipe. "É uma decisão da diretoria. O problema do São Paulo não é fora de campo. Os gols precisam começar a sair. Grandes equipes já passaram por dificuldades no Campeonato Brasileiro e agora é a vez do São Paulo. Não temos dúvida de que isso será revertido", disse.

O membro da comissão técnica explicou que o técnico Ricardo Gomes não tem escalado Michel Bastos pelo meia estar abaixo das condições ideais. "Ele está com uma dificuldade para encontrar o ritmo. Foi uma decisão técnica. Em um momento como esse, não podemos usar aquele que não tem condições. Ele está abaixo física e tecnicamente", explicou. O jogador sequer foi relacionado para o clássico vencido pelo Palmeiras por 2 a 1.