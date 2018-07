Pintado confirma Flávio Caça-Rato em amistoso do Guarani contra Red Bull Apesar da vitória, por 2 a 1, diante da Internacional de Limeira, no primeiro jogo-treino do clube visando a temporada 2016, a grande preocupação do torcedor do Guarani era em cima de Flávio Caça-Rato. O ex-jogador do Santa Cruz não participou do amistoso, mas já foi confirmado, pelo próprio técnico Pintado, para a partida da próxima sexta-feira, contra o Red Bull Brasil.