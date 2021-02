Pintado deixa Juventude após acesso e acerta com a Ferroviária para o Paulistão

A vitória sobre o Guarani por 1 a 0, em Campinas, na última sexta-feira, confirmou o acesso do Juventude à elite do Campeonato Brasileiro, mas marcou também a despedida do técnico Pintado.

Na noite desta segunda-feira, o treinador de 55 anos definiu seu futuro. Apesar do desejo da diretoria do Juventude em dar continuidade ao trabalho, Pintado optou por comandar a Ferroviária no Campeonato Paulista.

Contratado em março, Pintado realizou um grande trabalho no Juventude. Além do acesso, levou o time até as quartas de final da Copa do Brasil. Em 46 partidas, foram 20 vitórias, 11 empates e 15 derrotas.

"O Esporte Clube Juventude deseja todo sucesso e boa sorte a Pintado neste novo desafio, reiterando que o profissional deixou as portas abertas no Alfredo Jaconi e no coração da torcida jaconera, deixando seu nome marcado na história alviverde!", postou o clube gaúcho.

A estreia de Pintado na Ferroviária será contra a Inter de Limeira, em 28 de fevereiro, pela primeira rodada do Paulistão. O time grená está no Grupo B ao lado de Ponte Preta, São Bento e São Paulo.