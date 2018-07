Pintado diz que Ceni fez pedidos ao time do São Paulo contra o Santa Cruz

Para a última rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Pintado não poderá contar com o lateral-esquerdo Mena, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele deve colocar Buffarini no lado esquerdo e confessou que o São Paulo que entrará em campo para enfrentar o Santa Cruz já tem palpites de Rogério Ceni, que assumirá a equipe somente em 2017.

"Ele fez alguns pedidos para esse jogo, mas é uma coisa particular nossa e não tem muito ainda do Rogério nessa equipe", explicou. "Embora ele saiba tudo o que acontece aqui, tem o lado da observação, para que ele possa acabar de decidir e tirar as conclusões", comentou Pintado, sobre o duelo de domingo no Pacaembu.

O São Paulo não tem grandes ambições no Campeonato Brasileiro, nem o Santa Cruz, que já está rebaixado. Com isso, Pintado poderá fazer alguns testes caso Ceni queira observar algum jogador em determinada posição. De qualquer forma, mesmo já garantido na Copa Sul-Americana do próximo ano, Pintado espera seriedade de seus comandados.

"É muito importante o respeito com a camisa do São Paulo, com o adversário e com o nosso torcedor que irá ao Pacaembu. Vestir a camisa deste clube é sempre um privilégio, esse é o momento mais importante para nós no campeonato. A última imagem é muito importante e se tem uma equipe que precisa terminar bem o ano, com um bom resultado, é o São Paulo", avisou.