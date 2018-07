Pintado é o novo treinador do Guaratinguetá

A apresentação oficial será na tarde desta terça-feira, quando ele já iniciará os trabalhos visando sua estreia, na sexta-feira, contra o Avaí, às 21 horas, no Estádio Dario Rodrigues Leite, pela sétima rodada.

"Vi quase todos os jogos do Guará e o time precisa de alguns ajustes, que eu quero fazer o mais rápido possível. É um time que está lutando, que é guerreiro e por isso aceitei esse desafio, porque acredito que o time pode reagir na competição. Os três próximos jogos - Avaí, Goiás e São Caetano - serão contra adversários que estão lá em cima da tabela, mas precisamos vencer para reagir", comentou o novo treinador.

Aos 46 anos, Pintado iniciou a carreira de treinador na Internacional de Limeira e acumula passagens por muitos clubes brasileiros, como Rio Branco, Noroeste, Paraná, Ituano, São Caetano, Náutico, Figueirense, Mirassol, Ponte Preta, Santo André e por último Linense.

Após a derrota para o Bragantino, por 1 a 0, no último final de semana, o Guaratinguetá estacionou nos três pontos e é o penúltimo colocado, na frente apenas do Grêmio Barueri. Pintado será o terceiro treinador do clube na Série B, que já havia sido comandado por Octávio do Valle e Paulo Campos. Com apenas três pontos, o time é o penúltimo colocado, só a frente do Grêmio Barueri, com dois pontos.