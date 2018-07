Pintado festeja vitória fora de casa e prepara o São Paulo para Rogério Ceni

O técnico interino Pintado festejou a vitória do São Paulo sobre o Atlético Mineiro, de virada, por 2 a 1, em Belo Horizonte, neste domingo, e reconheceu que muito da conquista se deve ao treinador anterior, Ricardo Gomes, demitido na semana passada. Ele usou praticamente a mesma escalação que vinha sendo usada e deu certo no estádio Independência.

"O grupo treinou durante a semana e não podemos esquecer que o trabalho e a vitória têm muito da mão do Ricardo Gomes. Muito mesmo. O amor e a entrega dos jogadores, a alegria por jogar no São Paulo, pesou. Isso queremos ver sempre", afirmou Pintado, que já prepara a equipe para a chegada de Rogério Ceni.

"O mais importante é que temos um treinador antenado e que sabe de tudo o que acontece aqui dentro. O Rogério já está trabalhando com a gente e isso nos deixa confiante para um grande ano. Já conversamos e ele está planejando tudo e isso é muito importante. Todos estão aqui para apoiar, para dar respaldo. Essa é a ordem do presidente, ajudar no que for possível agora para que 2017 seja de vitórias", continuou.

Pintado também será o comandante na última rodada do Brasileirão contra o Santa Cruz, no estádio do Pacaembu, na capital paulista, pois Rogério Ceni só assumirá a equipe no início do ano. Ele espera que os jogadores mostrem serviço mais uma vez para finalizar o ano com vitória. "Essa vibração, esse amor e essa dedicação da equipe contra o Atlético Mineiro, atuando como time, como clube grande, é o que queremos. Que isso seja levado para o ano que vem".