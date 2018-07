Pintado improvisa Buffarini e pode dar chance a Gilberto no São Paulo

O atacante Gilberto pode ganhar uma oportunidade na equipe titular do São Paulo no duelo com o Santa Cruz, domingo, no Pacaembu, pela rodada final do Campeonato Brasileiro. Ao menos foi isso o que o técnico interino Pintado testou na atividade desta quarta-feira no CT da Barra Funda ao escalar o jogador na equipe principal.

Gilberto foi o autor do gol da vitória do São Paulo em seu compromisso anterior, quando saiu do banco de reservas e definiu a virada por 2 a 1 sobre o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. Agora existe a possibilidade de o centroavante fechar 2016 como titular.

Na atividade, Pintado treinou uma formação titular com 11 jogadores de linha, mas sem David Neres, que vinha atuando, entre eles. Daniel, Jean Carlos, Luiz Araújo, Chavez e Gilberto formaram o setor ofensivo. O interino, porém, só deverá escalar quatro nomes e um deles deverá ser Cueva, que está liberado para viagem ao Peru, mas vai retornar nos próximos dias.

Em campo reduzido, a formação titular do São Paulo teve a seguinte escalação sem a presença de um goleiro: Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Buffarini; Thiago Mendes, João Schmidt, Daniel e Jean Carlos; Luiz Araújo, Chavez e Gilberto.

Com isso, Pintado confirmou que Buffarini será improvisado na lateral esquerda do São Paulo, ocupando a vaga do suspenso Mena. Essa decisão tem a influência de Rogério Ceni que vai assumir o comando do time em 2017 e quer aproveitar esse último duelo para realizar algumas observações no elenco.

O São Paulo ocupa o 11º lugar no Brasileirão com 49 pontos somados em 37 rodadas, uma campanha que já garantiu ao time uma vaga na edição de 2017 da Copa Sul-Americana.