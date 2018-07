Pintado revela que Cueva se negou a ficar no banco contra o Santos

O ex-auxiliar técnico do São Paulo, Pintado, revelou que o meia Cueva não enfrentou o Santos, na última rodada, por se negar a ficar no banco de reservas. O ex-volante assumiu interinamente o comando da equipe, após a demissão de Rogério Ceni, e decidiu deixar o peruano como opção, mas o jogador não aceitou e pediu para ficar fora da partida.

"O Cueva tinha uma ideia de sair do São Paulo, víamos ele um pouco descontente no dia a dia, isso ficou muito claro para nós. O rendimento não era mais do jogador que chegou ao São Paulo. O Cueva iria para o jogo, mas não iria iniciar. Foi uma decisão técnica. Quanto a não viajar, foi uma opção dele, que preferiu não ficar no banco", disse Pintado, em entrevista à Rádio Jovem Pan.

A ideia do ex-volante era colocar o peruano no segundo tempo, com os santistas mais cansados. Durante a conversa com o jogador, Pintado pediu para que Cueva se mantivesse focado no São Paulo.

"Comentei que ele tinha tudo para decidir o jogo no segundo tempo na Vila, com uma estratégia em que a gente poderia utilizar sua velocidade, desde que ele estivesse disposto a ajudar e com a cabeça no São Paulo. Não dá para pedir por favor a um jogador para jogar no São Paulo", comentou. Na terça-feira, Dorival Júnior comandou um treinamento e colocou Cueva como titular.

Enquanto isso, a diretoria do São Paulo ofereceu a Pintado a possibilidade de participar do projeto de integração entre as categorias de base e o time principal. O ex-auxiliar ainda não respondeu se aceita o convite. Caso recuse, ele deverá deixar o clube.