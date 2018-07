Pintado será o técnico do São Paulo no clássico com o Santos

Pintado será o técnico interino do São Paulo no clássico diante do Santos, domingo, na Vila Belmiro. Embora o acordo com Dorival Junior esteja encaminhado para ele seja o substituto de Rogério Ceni, um problema familiar impede que o treinador assuma o posto ainda nesta semana. Com isso, ele será apresentado provavelmente na segunda-feira e fará sua estreia na rodada seguinte, contra o Atlético-GO, no Morumbi. Marcelo Oliveira, outro nome ventilado pela diretoria, também terá dificuldades para assumir a equipe imediatamente.

O auxiliar já assumiu o cargo no ano passado, após a demissão de Ricardo Gomes. Antes, ele já havia substituído Edgardo Bauza, que cumpriu suspensão em uma partida contra o América-MG. Nesta terça-feira, ele comandou os treinamentos no CT da Barra Funda, conversou com os atacantes Brenner e Denilson e acompanhou a vitória da vitória reserva sobre o time sub-20 por 1 a 0.

Mesmo por um jogo, Pintado terá de conviver com a pressão da zona de rebaixamento. Após a derrota para o Flamengo, o São Paulo está em 17º lugar. Além disso, não vence há seis rodadas. A diretoria afirma que a presença entre os quatro primeiros é apenas circunstancial.

"A diretoria segue pensando que é apenas circunstancial, mas com responsabilidade de não ignorar que isso aconteceu com outros grandes e pode acontecer com a gente. Nunca aconteceu e a gente faz de tudo para evitar. A possibilidade de recuperação existe e há qualidade para isso", disse Leco em entrevista coletiva nesta terça-feira.