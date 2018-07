Pintado testa opções no São Paulo para enfrentar o Atlético-MG

Treinador interino do São Paulo para os dois últimos jogos do Campeonato Brasileiro, Pintado comandou um trabalho tático nesta sexta-feira e testou opções para enfrentar o Atlético-MG, domingo, às 17h, no Independência.

Pintado recolocou Buffarini na lateral direita após testá-lo no meio-campo na quinta-feira e contou com o retorno de Thiago Mendes, recuperado de dores no púbis. Desta forma, o treinador escalou os titulares com: Renan Ribeiro; Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio e Mena; Wellington, Thiago Mendes e Cueva; David Neres, Luiz Araújo e Chávez.

Durante o coletivo, o técnico buscou fazer variações na formação. Bruno, Hudson e Robson entraram nos lugares de Wellington, Thiago Mendes e Luiz Araújo, respectivamente, com Chávez indo atuar pela ponta esquerda, dando mais mobilidade ao sistema ofensivo.

Sem anunciar o time, Pintado fez questão de orientar os jogadores durante o trabalho, simulando uma série de jogadores. O treinador também aprimorou as cobranças de bolas paradas (com faltas e escanteios) para o confronto com o Atlético-MG.

Com 46 pontos em 36 rodadas, o São Paulo ocupa a 13ª colocação e terá pela frente um adversário que está no quarto lugar, com 62 pontos. Além dos mineiros, Pintado também dirigirá o time interinamente diante do Santa Cruz, no Pacaembu, na rodada de encerramento do Brasileirão.

JOGO NO PACAEMBU

A CBF oficializou nesta sexta-feira o confronto entre o São Paulo e o Santa Cruz no estádio do Pacaembu, no dia 4 de dezembro. De acordo com a entidade, a partida estava marcada inicialmente para o Morumbi, porém o time nunca cogitou a possibilidade por causa do show da banda Black Sabbath agendada para o local nesta mesma data. O horário, às 17 horas, foi mantido.