Pior ataque do turno, Corinthians encara o Santa Cruz, a pior defesa

Enquanto aguarda pela chegada do técnico Oswaldo de Oliveira, o Corinthians enfrenta o Santa Cruz nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena Pantanal, em Cuiabá, com o objetivo de se manter na briga pelo G-6 e também a partida pode ajudar as equipes a deixarem a liderança em duas estatísticas negativas.

O Corinthians não faz um gol há quatro rodadas, fato que contribuiu diretamente para a equipe ter o pior ataque do returno - ao lado de América-MG, São Paulo e Grêmio - com sete gols marcados em dez jogos. A boa notícia para os corintianos é que o adversário desta noite tem a pior defesa da competição, com 50 gols sofridos, e também do returno, vazado 24 vezes.

Além da mudança na comissão técnica, outro ponto que motiva os corintianos a dar início a uma nova fase é o fato de encarar o Santa Cruz, penúltimo colocado do Brasileiro, e no domingo que vem enfrenta o lanterna América-MG. Além disso, o técnico Fábio Carille, vê evolução da equipe nos últimos jogos.

"Tudo que estamos trabalhando nos jogos está acontecendo, e chegamos com muita gente dentro da área deles. Agora é trabalhar mais com os atacantes para podermos transformar isso em vitórias", comentou o treinador, que pode se despedir do comando da equipe nesta quarta.

Em relação a equipe, Carille não poderá contar com Romero, que defendeu a seleção paraguaia na terça-feira, diante da Argentina, Fagner, que estava com a seleção brasileira, e também Gustavo, que sente dores na coxa esquerda. Por outro lado, o lateral-esquerdo Uendel, recuperado de lesão muscular na coxa direita, está de volta ao time. Na frente, Guilherme é o mais cotado para substituir Gustavo.

FICHA TÉCNICA

SANTA CRUZ: Edson Kölln; Léo Moura, Neris, Danny Morais e Luan Peres (Roberto); Uillian Correia, Jadson e João Paulo; Arthur, Keno e Grafite

Técnico: Doriva

CORINTHIANS: Walter; Léo Príncipe, Pedro Henrique, Balbuena e Uendel; Camacho, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho, Giovanni Augusto e Marlone; Guilherme

Técnico: Fábio Carille

JUIZ: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

LOCAL: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

HORÁRIO: 21h45