Chapecoense faz a pior campanha do Brasileirão de pontos corridos na história; veja ranking

O Campeonato Brasileiro de 2021 marcou não só o título do Atlético-MG após 50 anos, como também o péssimo desempenho da Chapecoense, dona da pior campanha de um time na era pontos corridos. O time catarinense somou apenas 15 pontos em 38 rodadas e superou a marca do América-RN, que fez 17 pontos em 2017.

A Chapecoense também registrou apenas uma vitória em todas as 38 rodadas, outra marca negativa recorde. Só em setembro, a equipe venceu sua primeira partida. O time surpreendeu e venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, em Bragança Paulista. No total, foram 25 derrotas na competição, número superado apenas por América-RN em 2007 (29) e Náutico em 2013 (28). O time sofreu 67 gols, uma média de 1,76 por jogo.

Leia Também Grêmio rebaixado: entenda os erros do time gaúcho que o levaram para a Série B pela terceira vez

A equipe também teve o pior desempenho como mandante da era dos pontos corridos. A Chapecoense é o único time desde 2006 que não venceu dentro de casa. Foram seis empates e 13 derrotas atuando na Arena Condá.

O ano foi conturbado para o clube, que teve quatro técnicos e um interino no comando. Umberto Louzer comandou a equipe no início do ano, mas durou no cargo até abril. O substituto foi Mozart, que perdeu o título do Catarinense para o Avaí e foi demitido na semana da estreia do time no Campeonato Brasileiro.

O terceiro nome foi Jair Ventura, que não conseguiu fazer a equipe vencer e, com apenas 9,5% de aproveitamento, deixou o clube em agosto. A quarta opção foi Pintado, que conseguiu a única vitória da Chapecoense na competição, mas foi desligado pela diretoria com o rebaixamento já praticamente encaminhado. Quem comandou a equipe nas últimas rodadas foi o auxiliar Felipe Endres.

Piores campanhas do Brasileirão de pontos corridos

1 - Chapecoense (15 pontos em 2021)

2 - América-RN (17 pontos em 2007)

3 - Náutico (20 pontos em 2013)

4 - Paraná (23 pontos em 2018)

5 - América-MG (28 pontos em 2016 e Santa Cruz em 2006)