Pior da Série A, ataque do São Paulo vira preocupação para Cuca

A falta de gols do São Paulo virou a maior preocupação do técnico Cuca para o restante da temporada. A equipe não marca há quatro jogos, o maior jejum em 2019.

Em 28 partidas oficiais, o São Paulo passou em branco metade das vezes. Além disso, tem uma média de apenas 0,82 gol por jogo, pior número comparado aos outros 19 times da Série A do Brasileiro.

"Viemos de duas eliminações catastróficas, mas vamos acabar bem. Nossa defesa é uma das melhores, temos que achar uma condição para fazer mais gol. Buscar alternativas para criar mais chances", analisou Cuca.

"Tem que ter persistência, continuar tentando, tentar driblar. Se você robotizar, tem que fazer o gol na marra, não sai. Tem que sair na naturalidade", acrescentou o treinador.

O São Paulo faz seu último treino na manhã deste sábado, enquanto torcedores protestam do lado de fora do CT da Barra Funda. Em busca de melhorar o ataque, Cuca terá de achar um substituto para Everton, que sofreu uma pancada na cabeça na última quarta-feira e será desfalque.

Além de Everton, o treinador tem outros desfalques no setor ofensivo: Pablo, que passou por cirurgia na região lombar e só deve voltar após a Copa América; Antony, com a seleção brasileira olímpica; Gonzalo Carneiro, suspenso preventivamente por doping; e Rojas, que operou o joelho ainda no ano passado.

A tendência é de que Helinho seja mantido na equipe titular para enfrentar o Cruzeiro, formando o trio de ataque ao lado de Toró e Alexandre Pato. Regularizado na sexta-feira, Calazans fica à disposição para estrear pelo São Paulo