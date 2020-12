Pior defesa do Inglês, Leeds segura ataque do Burnley, vence e se recupera

O Leeds United se recuperou da goleada histórica sofrida diante do Manchester United, por 6 a 2, na rodada passada, com segura vitória sobre o Burnley, por 1 a 0. Neste domingo, o time de Marcelo Bielsa contou com bom desempenho de sua defesa, a mais vazada do Campeonato Inglês, para subir ao meio da tabela de classificação.

De volta à elite inglesa após 16 anos, o Leeds se tornou o "time das goleadas" do Inglês. Ganhou uma por 5 a 2, do Newcastle, mas apanhou outras quatro vezes por placar elástico, o que o deixou próximo da zona de risco.

Além dos seis gols tomados pelo United na rodada passada, já havia apanhado de Liverpool, Leicester e Crystal Palace, sofrendo quatro gols em cada jogo. São 30 gols sofridos em 15 rodadas, média alta de dois por partida.

Diante do Burnley, apenas o 17° colocado, a ordem era não tropeçar e se recuperar na tabela. Com atuação segura dos meias Klich e Raphinha, o Leeds dominou o jogo e só foi ameaçado nas bolas áreas. Mas, com a defesa bem postada, não permitiu o empate e subiu para o 11° lugar, com 20 pontos, nove a mais que o Fulham, hoje o primeiro a ser rebaixado.

O gol da vitória do time de Marcelo Bielsa saiu com apenas cinco minutos. Em cobrança precisa de pênalti de Bamford, que mandou a bola no ângulo. O Burnley estacionou nos 13 pontos e segue ameaçado de queda. No outro jogo desta manhã de domingo, West Ham e Brighton empataram por 2 a 2.