Pior defesa, Freiburg se reforça com lateral dinamarquês Lanterna do Campeonato Alemão e com a pior defesa do torneio, com 39 gols sofridos em 17 partidas, o Freiburg trabalha para se recuperar no segundo turno e reforçou o seu sistema defensivo. Nesta terça-feira, a equipe anunciou a contratação do lateral-esquerdo Michael Lumb.