Pior mandante, Botafogo perde três jogadores para clássico com o Vasco

O Botafogo não foi apenas derrotado pelo Athletico-PR, por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Engenhão, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Eduardo Barroca ainda ficou sem três jogadores para o clássico contra o Vasco no próximo domingo, às 20h30, em São Januário.

O zagueiro Marcelo Benevenuto, o volante Caio Alexandre e o atacante Matheus Babi receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora do duelo. Rafael Foster deverá assumir a posição na zaga, enquanto Rentería e Luiz Otávio brigarão pela vaga no meio-campo. E Matheus Babi vem sendo reserva, atravessando má fase num time que pouco produz ofensivamente.

Mais uma vez, o zagueiro Marcelo Benevenuto acha que o time sofreu o gol no momento errado. "Começamos bem o jogo, que estava equilibrado e saiu o gol deles na parte final. Voltamos dispostos no segundo tempo, mas logo de cara eles marcaram o segundo gol. Daí foi aquele banho de água fia, porque a gente sabia que seria duro reagir", resumiu o zagueiro.

A derrota para o Athletico-PR em casa ratificou a pior campanha como mandante do Brasileirão. São apenas 11 pontos em 15 jogos com duas vitórias, cinco empates e oito derrotas. Aproveitamento de 24%. Sem falar das cinco derrotas seguidas e sete jogos sem vitória em seus domínios. O Botafogo não ganha em casa desde 7 de outubro, quando fez 2 a 1 no Palmeiras pela 14.ª rodada.

Diante de tais números, o clube carioca se manteve na vice-lanterna com apenas 23 pontos, a cinco do primeiro rival fora da zona de rebaixamento, o Bahia, com 28 pontos em 16.º lugar.