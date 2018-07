Pior seleção do mundo, Butão avança nas Eliminatórias da Ásia

Considerada a pior seleção do mundo, o Butão voltou a vencer nesta terça-feira e garantiu sua classificação para a próxima fase das Eliminatórias asiáticas da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O time de Butão ocupa o 209º e último lugar do ranking da Fifa, referência para definição de cabeças de chave da última Copa.

Depois de fazer 1 a 0 no Sri Lanka, no jogo de ida, a equipe de Butão repetiu a dose e venceu por 2 a 1, desta vez em casa. Chencho Gyeltshen, aos 6 minutos de jogo e aos 45 do segundo tempo, marcou os gols e foi o herói da partida.

A segunda vitória seguida do Butão contrasta com o retrospecto recente da equipe. Ao vencer na semana passada, a seleção encerrou um jejum de quase sete anos sem vitórias. A equipe perdeu as 18 partidas disputadas entre 2009 e 2014.

Além do Butão, avançaram nas Eliminatórias da Ásia as seleções do Timor Leste, Índia, Camboja e Taiwan. Ainda nesta terça, Paquistão e Iêmen deveriam entrar em campo para jogar a partida da volta, mas o confronto foi adiado por questões de segurança. A Fifa deve anunciar nova data e local da partida nas próximas semanas. Na ida, o Iêmen venceu por 3 a 1.

Estes seis confrontos de ida e volta marcaram o início das Eliminatórias da Copa de 2018. A disputa na Ásia começou antes dos demais continentes por conter mais times e uma fase preliminar. Com os resultados deste confronto, Butão, Timor Leste, Índia, Camboja e Taiwan vão se juntar às outras 34 seleções da região para a próxima fase. As 40 equipes serão divididas em oito grupos nos quais elas se enfrentarão a partir do dia 11 de julho.