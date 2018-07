Pior seleção do mundo, San Marino arranca empate histórico

Foram necessários 61 jogos pelas Eliminatórias da Eurocopa para San Marino enfim pudesse comemorar um empate. Neste sábado, em Serravalle, um dos nove municípios do país, a seleção nacional de San Marino segurou um histórico empate em 0 a 0 com a Letônia pela quarta rodada do Grupo E.

Esta foi a primeira vez que San Marino deixou de perder um jogo nas Eliminatórias. Também de acordo com a entidade que comanda o futebol europeu, em suas 124 partidas, San Marino só não levou gols em quatro. Em cinco não perdeu. O último empate em jogo oficial datava de 2011 - curiosamente, também contra a Letônia.

Disputando Eliminatórias desde 1990, a seleção de San Marino é a última colocada do ranking da Fifa, sem nenhum ponto. Seus últimos resultados não negativos haviam sido um empate e uma vitória contra Liechtenstein, em amistosos, em 2003 e 2004, respectivamente. Depois disso, só perdeu.

Nos primeiros 60 jogos de Eliminatórias da Euro, haviam sido 253 gols sofridos e apenas seis marcados. Neste edição, foram 11 gols feitos por Lituânia, Inglaterra e Suíça e nenhum pelo time de San Marino, que até teve chances de vencer neste sábado: acertou dois chutes a gol. A equipe é a última colocada do Grupo E.