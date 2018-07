'Pior time' da Europa, Benevento perde 14ª seguida no Italiano

Com a pior campanha de todos os campeonatos nacionais pela Europa nesta temporada, o Benevento perdeu mais uma vez nesta segunda-feira. Comprovando ser o "pior time" do continente, o caçula da primeira divisão perdeu para a Atalanta por 1 a 0, no estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, e acumulou a sua 14.ª derrota em 14 rodadas do Campeonato Italiano. Não conseguiu um ponto sequer até o momento.

Com um gol do zagueiro Bryan Cristante, a Atalanta sofreu bastante para ganhar do lanterna e termina a rodada na 10.ª colocação com 19 pontos, ultrapassando Torino e Fiorentina na tabela de classificação. O time de Turim, aliás, será o próximo adversário, neste sábado, fora de casa. O Benevento seguirá sua luta pelo primeiro ponto contra o Milan, como mandante, no domingo.

Surpresa da edição passada do Campeonato Italiano, quando terminou na quarta colocação - só atrás de Juventus, Roma e Napoli -, e dando mais atenção à Liga Europa, onde faz boa campanha na fase de grupos e já está classificada à segunda fase eliminatórias, a Atalanta nitidamente se poupou em campo contra o Benevento. Pouco se esforçou no primeiro tempo para chegar ao ataque ainda levou alguns sustos, como em uma cabeçada do atacante Armenteros, que o goleiro Berisha espalmou.

Na segunda etapa, o técnico Gian Piero Gasperini resolveu mudar a postura da Atalanta e colocou o atacante Ilicic no lugar do zagueiro brasileiro Rafael Toloi, ex-São Paulo. O time de Bérgamo melhorou e começou a incomodar mais a meta defendida pelo goleiro Alberto Brignoli. Aos 30 minutos, enfim, saiu o gol. Cristante foi ao ataque e acertou um chute rasteiro, de fora da área, no canto direito do arqueiro do Benevento. Foi o suficiente para a suada vitória.