Piqué cobra pressão da torcida do Barça no Camp Nou

O zagueiro Gerard Piqué convocou a torcida do Barcelona para lotar os 90 mil lugares do Estádio Camp Nou na quarta-feira, na partida decisiva com a Inter de Milão, que vale vaga na grande final da Liga dos Campeões.

Para o defensor, a participação dos torcedores será determinante para pressionar o adversário, que entrará em campo com a vantagem de poder perder por 1 a 0 para chegar à decisão. "É uma das partidas mais importantes da nossa história recente. Espero que a atmosfera do estádio faça os jogadores da Inter odiarem a sua profissão durante 90 minutos", convocou.

Piqué mostrou confiança na capacidade do seu time de vencer por dois gols de diferença. "Estou confiante por causa dos resultados que conquistamos nestes últimos meses, por causa do nosso recorde de vitórias em casa e por causa do futebol que temos mostrado", enumerou.

"Tentaremos ser nós mesmos e jogar o nosso jogo. A Inter vai tentar parar o nosso ritmo ao tentar impedir o nosso estilo de jogo. Mas no Camp Nou, onde o campo é maior, será mais difícil nos parar", avisou o zagueiro.