Piqué confia em cabeça fria do Barça para superar o Milan O zagueiro da seleção espanhola Gerard Piqué fez uma forte defesa da temporada do Barcelona e retrucou os céticos ao falar com confiança sobre as chances de reverter o resultado de 2 x 0 contra o Milan, em casa, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, na terça-feira.