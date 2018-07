Piqué é cercado por torcedores ao sair de balada na Espanha

O zagueiro espanhol Gerard Piqué, do Barcelona, foi cercado ao sair de uma balada em Gijón, na Espanha. Sob gritos de 'bêbado' e insultos, o atleta foi escoltado juntamente com outros jogadores da seleção espanhola até um veículo oficial da delegação, de onde partiram de volta para a concentração da equipe, em Oviedo. As informações são do jornal esportivo Marca.

Na noite da festa, os jogadores aproveitavam a folga concedida pelo treinador Vicente del Bosque após a vitória por 2 a 0 sobre a Eslováquia. Durante a partida, Piqué foi vaiado pela torcida espanhola (principalmente por torcedores do Real Madrid) após o atleta ter cutucado o clube madrilenho no final da última temporada.

Os atletas deixaram o local por volta das 6h da manhã. A Espanha volta a campo contra a Macedônia, fora de casa, nesta terça-feira, 8.

