Piqué elogia defesa da Juventus e lamenta queda do Barça: 'Tentamos até o fim'

O zagueiro do Barcelona, Gerard Piqué, reconheceu a força da defesa da Juventus e lamentou a queda do time espanhol na Liga dos Campeões, nesta quarta-feira. O empate sem gols no Camp Nou eliminou o Barcelona porque o time italiano venceu por 3 a 0 o jogo de ida, em Turim.

"A Juventus é um grande time e eles foram melhores do que nós", admitiu Piqué. "Tínhamos um resultado difícil para reverter, embora tenhamos tentado até o fim. Eles são um time italiano e sabem se defender muito bem. Desejo o melhor a eles e acho que podem conquistar o título", declarou o zagueiro do Barça e da seleção espanhola.

Um dos responsáveis por garantir a classificação da Juventus à semifinal foi o zagueiro Leonardo Bonucci. Ao lado de Giorgio Chiellini, ele fechou a defesa italiana nesta quarta, neutralizando as chances de Lionel Messi, Neymar e Luis Suárez.

"Sabíamos que o Barcelona estava pronto para tentar qualquer coisa hoje. Mas fechamos todos os espaços", comentou o zagueiro, ao fim da partida. "Marcar três gols no primeiro jogo e não sofrer gols no Camp Nou são as evidências de que somos um grande time. Acho que todas as equipes vão tentar nos evitar agora."

O time de Turim vai conhecer seu adversário da semifinal nesta sexta-feira, em sorteio na sede da Uefa. Os candidatos a rival são Real Madrid, Atlético de Madrid e Monaco.