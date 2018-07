Piqué minimiza 'ajuda' da Roma em goleada do Barcelona: 'Criamos muito'

O zagueiro Piqué tentou minimizar a ajuda dos jogadores adversários, que marcaram dois gols contra, na goleada do Barcelona sobre a Roma por 4 a 1 nesta quarta-feira, no Camp Nou, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

"Não acredito que tenha sido fator sorte", afirmou o zagueiro. "Criamos muitas oportunidades que acabaram não entrando também. As coisas vão como vão. Se saem gols como esse, é sinal que estávamos pressionando e às vezes saem dessa maneira", disse.

De Rossi desviou passe de Iniesta e enganou o goleiro brasileiro Alisson para abrir o placar ainda na etapa inicial. No segundo tempo, Manolas tentou cortar cruzamento de Rakitic e também mandou contra a própria meta.

Piqué marcou o terceiro e Suárez fez o quarto. O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, discursou de acordo com seu jogador. "Se você não deixar o adversário se aproximar do seu gol, não correrá o risco de marcar contra sua meta", disse.

O treinador da Roma, Eusébio Di Francesco, disse que o placar da partida não refletiu o que aconteceu no campo. "Foi um resultado demasiadamente exagerado. Perdemos por 4 a 1, por isso não posso dizer que jogamos muito bem. Mas nos comportamos bem na partida, com falhas", opinou.

Roma e Barcelona voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, no estádio Olímpico de Roma, no duelo de volta da Liga dos Campeões. Para seguir na competição, o time italiano terá que fazer ao menos três gols na equipe catalã.