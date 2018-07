Piqué sente dores musculares e vira dúvida para estreia do Barcelona no Espanhol

O técnico Ernesto Valverde ganhou uma preocupação na defesa do Barcelona às vésperas da estreia da equipe no Campeonato Espanhol. O zagueiro Gerard Piqué sentiu dores musculares na derrota para o Real Madrid no jogo de quarta, pela Supercopa da Espanha, e virou dúvida para a abertura da competição.

Piqué deixou o gramado no segundo tempo do clássico disputado no estádio Santiago Bernabéu. Nesta quinta, o clube confirmou que ele sentiu uma sobrecarga no adutor da perna esquerda e virou dúvida para o jogo contra o Betis, no domingo, no Camp Nou, pela primeira rodada do Espanhol.

O Barcelona informou que o defensor será novamente avaliado nos próximos dias para saber se tem condições de jogar no fim de semana.

Se for confirmado como baixa, será a segunda do Barça para a estreia. E, curiosamente, a segunda por causa de lesão sofrida no duelo contra o Real Madrid. O atacante Luis Suárez já foi descartado da estreia por conta de uma problema no joelho direito. Pela previsão inicial, ficará afastado por quatro semanas. Perderá, assim, também os jogos do Uruguai nas Eliminatórias da Copa do Mundo.