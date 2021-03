Piqué sofre nova lesão e vira baixa do Barcelona contra o PSG na Liga dos Campeões

O técnico Ronald Koeman voltará a ter problemas na defesa do Barcelona pelas próximas semanas. O experiente zagueiro Gerard Piqué sofreu nova lesão e deve ficar até três semanas fora. Assim, é baixa certa para o importante duelo contra o Paris Saint-Germain, na próxima quarta-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

"A avaliação médica e os testes realizados nesta manhã mostraram que o jogador Gerard Piqué sofreu uma entorse no ligamento lateral interno do joelho direito. Ele está indisponível no momento e a evolução da lesão vai determinar quando ele poderá voltar", afirmou o clube espanhol, em comunicado.

Lesões deste tipo costumam afastar os atletas dos gramados por ao menos três semanas, de acordo com os especialistas. Piqué passou a sentir dores ao fim da partida contra o Sevilla, na quarta, pela semifinal da Copa do Rei. O jogador teve participação decisiva no jogo ao marcar o segundo gol do Barça, nos acréscimos, na vitória por 2 a 0.

O placar foi o mesmo da derrota no jogo de ida. Assim, o gol de Piqué forçou a disputa da prorrogação, quando o Barça venceu por 1 a 0 e obteve a classificação para a final do torneio nacional.

Agora o defensor será baixa em outro importante confronto, desta vez pela Liga dos Campeões. O Barcelona terá na quarta a dura missão de reverter a goleada de 4 a 1 sofrida na ida diante do PSG.

As contusões têm acompanhando Piqué ao longo da atual temporada europeia. O jogador de 34 anos disputou apenas 15 partidas até agora. No início desta temporada, ele perdeu três meses em razão de outra lesão, justamente no joelho.