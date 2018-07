Piris treina com grupo e deve reforçar o São Paulo contra o Bragantino

SÃO PAULO - O lateral-direito Iván Piris deverá ser a principal novidade do São Paulo na partida contra o Bragantino, quarta-feira, em Bragança Paulista, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Nesta segunda, o jogador paraguaio treinou com o restante do elenco e mostrou que deve reforçar a equipe na próxima partida.

Piris trabalhou pela primeira vez com o grupo no campo do CT da Barra Funda desde que sofreu contusão na coxa direita em 5 de fevereiro, durante a vitória por 3 a 1 sobre a Ponte Preta, em Campinas. E o seu retorno deve ser um alívio para o técnico Emerson Leão, que improvisou o zagueiro João Felipe e o volante Rodrigo Caio na lateral direita nos últimos jogos.

Antes desta segunda-feira, Piris já havia treinado no campo, mas nunca com o restante dos companheiros. Assim, a sua presença na primeira atividade do grupo completo após a folga de carnaval é um forte indício de que o paraguaio será utilizado por Leão na partida contra o Bragantino.

Ainda sem ter estreado pelo São Paulo, Fabrício também treinou nesta segunda-feira com o restante do grupo. No CT da Barra Funda, a comissão técnica comandou trabalhos físicos e exercícios de finalização, já visando a próxima partida da equipe no Campeonato Paulista.

O único ausente da atividade foi Lucas. O meia passou o carnaval em Salvador, onde teve compromissos comerciais, e, como retornou cansado, ganhou a manhã de folga da comissão técnica. Lucas, porém, se reapresentará no período da tarde no CT da Barra Funda, quando trabalhará normalmente.