Piris volta a ser titular no São Paulo, mas por falta de opção

Emerson Leão admite que só dará oportunidade a Piris por conta da ausência do volante Rodrigo Caio, que ganhou a vaga atuando improvisado, mas cumpre suspensão por ter sido expulso no clássico contra o Santos. “O Piris é jovem, está se aplicando e até domingo teremos uma nova conversa. Ele está devendo, tem de melhorar e sabe disso”, disse o treinador.

Incomodado com as falhas defensivas e a fragilidade que o lateral mostra no apoio ao ataque, o técnico deu a ordem para Piris se dedicar apenas à marcação.

“Ele não precisa se exceder à frente. Temos um fluxo ofensivo muito grande com o Cortez, então ele deve minimizar um pouco a sua subida para não ser muito exigido. A marcação nas costas dele demora a chegar”, afirma o técnico.

Enquanto Cortez tem subido de produção na esquerda, especialmente na parte defensiva, o setor direito continua como uma deficiência antiga do São Paulo. Em 2009, o clube já havia se frustrado ao arriscar um gringo para a posição: o argentino Adrian González veio do San Lorenzo e atuou poucas vezes. Ficou pouco menos de um ano no time do Morumbi e não teve seu contrato renovado, mesmo com a ausência de um lateral-direito de ofício no elenco.

Piris chegou ao Tricolor em julho do ano passado, na esteira dos confrontos entre Cerro Porteño e Santos pela Libertadores – foi o responsável por marcar Neymar. Reserva do Paraguai na Copa América, recebeu elogios nos primeiros jogos pelo Tricolor, mas este ano não tem conseguido acompanhar a evolução do time.

Além de ser muito mais lento do que Lucas (que atua pelo seu setor) ainda tem falhado na zaga. A gota d’água foi contra o Bragantino: depois de o time ter buscado a virada por 3 a 2, Piris foi desarmado na defesa e permitiu o gol de empate.

A principal aposta do Tricolor agora é Douglas, que chegou do Goiás lesionado e pode estrear em meados de abril. “O Douglas tem capacidade, já está correndo. Estamos contando os dias para contar com ele”, reconhece Leão, que também promete dar oportunidades ao garoto Danilo, revelação das categorias de base do clube.