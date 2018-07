Pirlo confirma aposentadoria e divulga carta de despedida

Um dos grandes meio-campistas do futebol nos últimos tempos, Andrea Pirlo disse adeus aos gramados. A trajetória de mais de duas décadas como profissional chegou ao fim no último domingo, com a eliminação de seu New York City nas semifinais da Conferência Leste da Major League Soccer (MLS, principal liga de futebol dos Estados Unidos) mesmo com a vitória por 2 a 0 sobre o Columbus Crew - havia sido derrotado na ida por 4 a 1.

+ Kaká se despede do Orlando com goleada

Pirlo havia anunciado há um mês que deixaria o futebol ao fim desta temporada com o New York City, o que aconteceu no último domingo. Nesta segunda-feira, ele divulgou uma carta para confirmar a decisão e agradecer todos aqueles que fizeram parte de sua trajetória no esporte.

"Não só minha trajetória em Nova York chega ao fim, como minha jornada como jogador também. É por isso que queria aproveitar a oportunidade para agradecer minha família e filhos pelo apoio e amor que me deram, cada time que eu tive a honra de jogar, cada companheiro que eu tive o prazer de atuar ao lado, todo mundo que fez minha carreira incrível e, por último, todos os torcedores que me apoiaram. Vocês estarão para sempre em meu coração", escreveu.

Pirlo deixa o futebol aos 38 anos e após defender seis clubes. Ele começou no Brescia em 1995 e logo chamou a atenção da Inter de Milão. Na equipe milanesa, sofreu com a falta de espaço e foi emprestado para Bologna e, novamente, Brescia antes de ser negociado em definitivo com o grande rival do clube milanês.

E foi justamente no Milan que Pirlo explodiu para o futebol, sendo nome fundamental nas conquistas de duas Ligas dos Campeões, um Mundial de Clubes e dois Campeonatos Italianos e ganhando espaço na seleção italiana, com a qual conquistaria a Copa do Mundo de 2006.

Após 10 temporadas, já veterano, foi liberado pelo Milan e acertou com a Juventus. E no clube de Turim, mostrou que ainda tinha fôlego para ajudar nas conquistas de cinco títulos italianos antes de ir para o New York City, em 2015, para os últimos dois anos da carreira.

"Foi minha última partida na MLS. Como meu período no New York City está acabando, quero agradecer a todos pela gentileza e apoio que me mostraram nesta incrível cidade. Obrigado aos incríveis torcedores, à equipe técnica e todos que atuam por traz da cortina. Obrigado também aos meus companheiros", comentou.