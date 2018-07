Pirlo descarta favoritismo italiano para a Copa

A atual campeã do mundo deve ter dificuldades para manter o posto, segundo avaliou nesta segunda-feira o meio-campista Andrea Pirlo, uma das grandes esperanças da seleção italiana para a Copa do Mundo da África do Sul.

Embora pondere que a Itália tenha feito boa Eliminatórias, o jogador do Milan foi claro ao dizer que sua seleção não é favorita para o Mundial. "Fomos bem na classificação, mas não estamos muito entusiasmados. Voltar a jogar um Mundial como campeões é magnífico, mas precisamos ser realistas. E pelo que ouço, não estamos entre os favoritos", avaliou Pirlo, apontando os seus principais favoritos.

"Diria que Inglaterra, Brasil e sobretudo a Espanha partem de um escalão superior. E quanto aos jogadores, creio que o melhor pode ser o meio-campista Xavi, que está há muitos anos rendendo em nível máximo, e o inglês Wayne Rooney", apostou.

Questionado sobre quem gostaria de ver na seleção italiana, Pirlo não hesitou. "Tentei de todas as maneiras possíveis convencer Alessandro Nesta para regressar à seleção", lamentou o meio-campista. Atormentado por seguidas lesões, Nesta anunciou sua aposentadoria da seleção em 2007.