Pirlo desfalca Juventus no clássico italiano e na Liga dos Campeões

Massimiliano Allegri sofreu uma importante baixa para a sequência de jogos decisivos da Juventus nas próximas semanas. O técnico não poderá contar com o experiente Andrea Pirlo por 20 dias em razão de uma contusão muscular na perna direita do meio-campista. A lesão foi confirmada nesta quinta-feira.

Exames constataram lesão de primeiro grau na coxa direita depois que o jogador reclamou de dores no local durante o jogo contra o Borussia Dortmund, na terça-feira. "O prognóstico para a recuperação completa é de vinte dias", explicou o clube, ao anunciar a contusão do seu principal jogador.

Com esta prazo, é certo o desfalque de Pirlo na próxima rodada do Campeonato Italiano. Na segunda-feira, o líder da tabela vai enfrentar a vice-líder Roma, fora de casa. Apesar do confronto direto, a Juventus tem nove pontos de vantagem na primeira colocação.

O meia também ficará de fora do jogo da volta contra o Borussia, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida está marcada para o dia 18 de março, na Alemanha. Os italianos estão em vantagem porque venceram na ida pelo placar de 2 a 1.