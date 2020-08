Pirlo deve dispensar medalhões da Juventus para ter time mais jovem e barato

Anunciado como novo treinador da Juventus no último fim de semana, o ex-meia Andrea Pirlo chega à campeã italiana com o desafio de renovar o elenco e não deixar o time tão dependente de Cristiano Ronaldo. A escolha por Pirlo, 41 anos, foi surpreendente porque ele havia sido anunciado uma semana antes como treinador do time sub-23 da Juventus.

O ex-jogador chega para substituir Maurizio Sarri, demitido após a eliminação para o Lyon, nas oitavas de final da Liga dos Campeões. A Juventus espera que Pirlo possa repetir as conquistas de Zinedine Zidane, outro ex-jogador que teve sucesso no Real Madrid, apesar de não ter experiência anterior como técnico. O francês conquistou dois títulos do Campeonato Espanhol e três da Liga dos Campeões em duas passagens pelo Real.

Como jogador da Juventus, Pirlo ganhou quatro títulos consecutivos do Campeonato Italiano, entre 2011 e 2015. Depois, ele foi para os Estados Unidos defender o New York City, onde se aposentou.

Dentro do projeto da diretoria da Juve de renovar o elenco em termos de idade e salários, um dos primeiros atletas que devem ser dispensados por Pirlo é o atacante argentino Gonzalo Higuaín. De acordo com o jornal italiano Tuttosport, o objetivo é ter um time mais jovem e mais barato a partir da próxima temporada. Higuaín, 32 anos, tem contrato com a Juventus até junho de 2021, mas já recebeu propostas da Fiorentina e da MLS, a liga dos Estados Unidos.

Outro possível nome de barca que deixará a Juventus é o francês Matuidi, 33 anos. Seu destino deve ser o Inter de Miami, time de David Beckham na MLS.

O meio-campista alemão Khedira, também de 33 anos, tem contrato até 2021 e deve ser colocado no mercado em alguma troca por outro jogador mais jovem. Situação semelhante vive o atacante brasileiro Douglas Costa, 29 anos, que pode ir para o Manchester United, da Inglaterra.

Um dos pilares desse processo de renovação da Juventus é o volante Arthur, 23 anos, contratado do Barcelona por 72 milhões de euros (R$ 440 milhões) mais 10 milhões de euros (R$ 61 milhões) em variáveis futuras. Na mesma transação, o bósnio Pjanic foi ao Barcelona por 60 milhões milhões (R$ 365 milhões na cotação atual), com mais 5 milhões de euros (R$ 30 milhões) em bônus. Ou seja, na prática, a Juve desembolsou 12 milhões de euros (R$ 73 milhões) para contar com Arthur.

A ideia de Pirlo é começar a construir a equipe pelo meio-campo, área onde ele atuou por mais de 20 anos e se destacou como um dos melhores do mundo da sua geração. Por isso, um dos pedidos do novo treinador à diretoria é a volta do francês Paul Pogba, 27 anos, do Manchester United.