Pirlo e Barzagli desfalcam Itália na decisão do 3º lugar

SALVADOR - Não bastasse as ausências de Abate e Balotelli, que até já retornaram a Milão, a Itália terá mais dois desfalques importantes para brigar pelo terceiro lugar da Copa das Confederações. O meia Pirlo e o zagueiro Barzagli são desfalques certos para a partida que vai acontecer domingo, às 13h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

De acordo com o departamento médico da Itália, não há chance de os dois jogarem contra o Uruguai. Pirlo, que jogou no sacrifício contra a Espanha e já não é nenhum garoto, será poupado por conta das fortes dores musculares que sente ao fim da temporada. Já Barzagli, substituído no intervalo contra os espanhóis, está com tendinite.

A lista de desfalques ainda pode crescer. Marchisio está com um trauma na panturrilha na esquerda, enquanto Chiellini e De Rossi sofrem de fadiga muscular. O zagueiro inclusive chegou a cair no gramado do Castelão, quinta, no segundo tempo da prorrogação contra a Espanha, reclamando de cãibras.