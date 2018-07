Pirlo escolhe o Maracanã para celebrar 100º jogo pela Azzurra

RIO - Andrea Pirlo não ficou fora do amistoso de terça-feira contra o Haiti apenas para descansar. O maestro do meio-campo italiano tem 99 partidas pela seleção, e por não ter jogado em São Januário vai completar a 100.ª num palco e numa ocasião mais nobres: o mítico Maracanã, estádio no qual sonham jogar nove entre dez jogadores, na estreia da Azzurra na Copa das Confederações.

A trajetória de Pirlo na seleção principal começou em setembro de 2002, num jogo contra o Azerbaijão. Ele se tornou titular indiscutível durante a Eurocopa de 2004, e desde então tem sido o cérebro da equipe.

Na conquista do tetracampeonato mundial, em 2006, ele foi eleito o melhor em campo em três das sete partidas: na estreia contra Gana, na semifinal diante da anfitriã Alemanha e na decisão contra a França. Mas a ligação do craque com a camisa azul vem de longe, porque ele jogou em todas as seleções de base a partir dos 15 anos – em 2000 era o capitão da equipe que conquistou o Europeu Sub-21 e fez dois gols na final contra a República Checa.

Com dois Mundiais e três Eurocopas nas costas, Pirlo é um dos mais experientes do elenco – completou 34 anos em maio. E exerce uma liderança técnica, aquela que depende do talento e não de gritos ou gestos espalhafatosos. Elegante e lúcido, ele não se apavora nunca e quase sempre dá um jeito de fazer a bola chegar macia ao seu destino. Seus companheiros sabem que, na hora do aperto, podem tocar para ele.

Infelizmente para o futebol, a idade começa a pesar para Pirlo e ele não tem mais a mesma condição física de seus melhores momentos. Para exigir menos dele no combate e na recuperação da bola e deixá-lo com mais gás para armar jogadas e colocar os companheiros na cara do gol, o técnico Cesare Prandelli está implantando na seleção algo que seu colega Antonio Conte fez com sucesso na Juventus.

Ao abrir mão de um atacante (El Shaarawy) para colocar um quinto meio-campista (Giacherini ou Aquilani), ele segue o caminho mostrado pelo técnico da Juve – que na reta final da temporada, quando Pirlo dava sinais de desgaste, tirou um atacante para colocar o vigoroso Pogba.

É claro que Prandelli não mexeu no sistema de jogo da seleção só para ajudar Pirlo, mas ele sem dúvida se beneficiará com a presença de mais gente no meio. E, como na Juve, Marchisio será o meia mais próximo do atacante de área – no caso, Balotelli.

A preocupação da comissão técnica com o fôlego de Pirlo não vale apenas para a Copa das Confederações, mas também para o Mundial do ano que vem. Ele vem de duas temporadas muito exigentes pela Juventus, em 2012 jogou a Eurocopa, agora jogará a competição no Brasil com partidas a cada três dias, e em 2014 chegará à Copa do Mundo extenuado por mais uma temporada dura em seu clube.