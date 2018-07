Pirlo faz golaço, Juventus vira e amplia invencibilidade

Se tem gol de Pirlo, a chance de ser um golaço é muito grande. Nesta sexta-feira não foi diferente. O veterano de 35 anos arriscou uma pancada de muito longe, colocou no ângulo esquerdo do goleiro Sportiello e fez o gol da vitória da Juventus sobre a Atalanta, por 2 a 1, em Turim. O gol de Pirlo saiu aos 45 do segundo tempo e levou a Juventus aos 57 pontos, 10 a mais do que a Roma, que ainda joga na rodada - visita o Verona.

O placar foi construído de virada. Aos 25 minutos, Emanuelson bateu escanteio da direita, Migliaccio desviou de cabeça e a bola ainda bateu na trave antes de entrar. Atalata 1 a 0. O empate veio do mesmo jeito: escanteio da direita. A diferença é que Chiellini cabeceou, o goleiro deu rebote e quatro jogadores alvinegros foram para a bola. Llorente foi quem acertou o chute e deixou tudo igual.

A equipe de Turim joga na terça-feira pela Liga dos Campeões, em casa, contra o Borussia Dortmund. Pelo Italiano, são 14 jogos sem perder.