Pirlo nega acerto com a Juventus e quer ficar no Milan

"Não é verdade sobre (o acerto com) a Juventus. Se eu já tivesse assinado com a Juventus, então por que preciso falar com o Milan?", questionou, em entrevista ao jornal italiano Corriere dello Sera, publicada nesta sexta-feira. "Passaria mais dez anos aqui no Milan", afirmou.

No entanto, o próprio jogador lembrou que não basta apenas sua vontade para que ele fique. Para isso, o clube também precisa procurá-lo para acertar a renovação de seu contrato, que encerra-se ao fim desta temporada, o que ainda não aconteceu.

"Vou conversar com o vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, nos próximos dias e então tomarei minha decisão. Mas as duas partes precisam concordar. Se tiver as condições certas e eles quiserem, ficarei feliz em ficar", declarou.

Além de Pirlo, Seedorf, Ambrosini e Nesta, veteranos ídolos da torcida, ficarão sem contrato ao término da temporada. O volante, que ficou afastado quatro meses por lesão, apontou que o Milan precisa informá-los de "quais são suas intenções".

"Cada um é livre para tomar sua própria decisão. Se não há mais espaço para a ''velha guarda'' não tem problema. Mas ainda me sinto jovem, sinto que posso jogar no mais alto nível por uns três ou quatro anos", concluiu.