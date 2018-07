Pirlo pode jogar no Palmeiras em 2016, diz jornal dos EUA

O meia Andrea Pirlo, um dos jogadores mais importantes do futebol europeu e atualmente no New York City, pode atuar no Palmeiras em 2016. A afirmação foi feita pelo jornal norte-americano Orlando Sentinel, importante veículo da Flórida.

De acordo com a publicação, a contratação de Pirlo será feita por intermédio da Crefisa, patrocinadora do Palmeiras. Uma condição para o negócio, no entanto, seria a classificação do Palmeiras à Libertadores da América. Hoje, o clube paulista está em 6º lugar, dois pontos atrás do Santos.

O negócio, no entanto, é bastante difícil. Pirlo e New York City possuem contrato de um ano e meio, com um acordo financeiro que gira em torno de 10 milhões de euros por temporada, um grande entrave para o italiano vestir as cores do Palmeiras no ano que vem.

Durante a Copa do Mundo do ano passado, Pirlo manifestou o interesse em atuar no futebol brasileiro para conhecer diferentes torneios. O Lyon também estaria interessado na contratação do jogador de 36 anos

Revelado no Brescia, Pirlo foi contratado pela Inter de Milão, antes de ser negociado com o Milan, em 2001. Permaneceu dez anos no clube e conquistou dois títulos italianos e duas Ligas dos Campeões. Em 2011, o atleta se transferiu para a Juventus e conquistou quatro títulos do Campeonato Italiano. Pirlo atuou em 115 partidas pela seleção italiana, com 13 gols marcados. Ele foi fundamental na conquista da Copa do Mundo de 2006.