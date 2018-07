Pirlo substitui atleta lesionado e volta à seleção

Pirlo foi chamado para substituir o meia Giacomo Bonaventura, do Milan, que foi cortado por conta de uma lesão. Esta é a primeira convocação do veterano meio-campista desde a última Copa do Mundo, quando ele anunciou que não atuaria mais com a camisa da seleção italiana.

Pouco tempo depois, no entanto, o próprio Pirlo voltou atrás e se colocou à disposição da seleção após uma conversa com o técnico Antonio Conte, que o comandava na Juventus e assumiu a Itália após o Mundial, na vaga de Cesare Prandelli. O jogador voltou a atuar pelo time de Turim no último domingo depois de um mês afastado por uma lesão no quadril.