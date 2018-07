Pirlo treina, mas desfalca o Milan diante do Auxerre

O Milan terá o desfalque do volante Andrea Pirlo para a partida diante do Auxerre, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa. O jogador não se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita.

Pirlo chegou a treinar nesta segunda-feira. No entanto, o volante, que não atuou nas últimas três partidas por conta da lesão, será poupado pelo técnico Massimiliano Allegri. Com isso, o francês Flamini deve ganhar a posição de titular.

Ao todo, são cinco problemas do time italiano para a partida desta terça: além do volante, estão fora da lista de 21 relacionados Luca Antonini, Massimo Oddo, Inzaghi e o brasileiro Alexandre Pato.

O Milan está na segunda colocação do Grupo G da Liga dos Campeões da Europa, com cinco pontos, e vai à França enfrentar o Auxerre, quarto lugar, com três pontos. Em caso de vitória, a equipe ficará muito próxima da classificação para a segunda fase do torneio.