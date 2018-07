Pirlo volta atrás e admite continuar atuando na seleção

Depois de anunciar o fim de sua trajetória pela seleção italiana após a última Copa do Mundo, o veterano Andrea Pirlo voltou atrás e parece disposto a seguir vestindo as cores de seu país. Procurado pelo novo técnico da equipe, Antonio Conte, ele se mostrou animado para continuar a defender a seleção mesmo aos 35 anos.

"Eu falei com o Conte, que me perguntou se eu estava pronto para jogar de novo pela seleção, e eu disse que estava", comentou o jogador à Gazzetta TV. "Foi uma decisão difícil de tomar. Eu queria parar de jogar pela seleção, mas o Conte assumiu e me pediu uma ajuda. Estou feliz por fazer isso e esperançoso de que vamos alcançar grandes coisas juntos."

Antes mesmo do início do último Mundial, Pirlo anunciou que deixaria a seleção após a competição. No entanto, decidiu aceitar o pedido de Conte, que o comandou nos últimos três anos na Juventus, onde tiveram uma parceria de sucesso e conquistaram o título do Campeonato Italiano em cada uma das três temporadas.

Pirlo está afastado do futebol até outubro por conta de uma lesão no quadril e por isso ficou de fora da primeira convocação de Conte no comando da Itália. Depois de vencer o amistoso diante da Holanda por 2 a 0 na última quinta-feira, a seleção estreia nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2016 nesta terça, diante da Noruega, em Oslo.