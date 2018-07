Pisano faz exames e já fala como reforço do Cruzeiro

O Cruzeiro confirmou neste domingo que está perto de acertar a contratação do meio-campista argentino Matías Pisano, de 24 anos. O jogador já está em Belo Horizonte e só não assinou contrato ainda porque precisará passar por mais exames médicos e finalizar a documentação para só então ser anunciado.

Neste domingo, ele foi à Toca da Raposa para realizar os primeiros exames e já falou como futuro jogador do Cruzeiro. "Estou muito contente por estar aqui. Vi as instalações, os campos e a estrutura do clube, que são excelentes. São coisas que eu nunca vi antes, o que me deixa ainda mais satisfeito. Espero que tudo dê certo e que eu possa dar sequência à minha carreira em um clube tão grande como o Cruzeiro", afirmou o atleta.

Pelo que explicou o Cruzeiro, o clube acertou a compra de 50% dos direitos econômicos do jogador junto ao Independiente, da Argentina, onde Pisano joga desde 2013. O meio-campista, de 1,66m, foi revelado pelo Chacarita Juniors, também do seu país natal.

Antes de Pisano, o Cruzeiro já havia confirmado a chegada de quatro jogadores para a próxima temporada, todos eles para o setor ofensivo. O clube mineiro contratou os atacantes Douglas Coutinho e Rafael Silva e os meias Bruno Nazário e Sanchez Miño. E o time ainda negocia a contratação do volante colombiano Gustavo Cuellar.

Com a chegada de Pisano, o Cruzeiro já tem quatro estrangeiros no elenco, uma vez que já contava com o argentino Ariel Cabral e o uruguaio De Arrascaeta. O camaronês Joel deverá ser novamente emprestado.