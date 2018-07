Pisão de Pepe em Messi repercute na imprensa mundial

A nova derrota de virada em casa do Real Madrid para o Barcelona teve menos impacto na imprensa esportiva do que a postura do zagueiro Pepe no clássico. Em mais uma polêmica, o brasileiro naturalizado português pisou de propósito na mão de Messi, caído, em cena que correu o mundo nesta quinta-feira.

As críticas mais duras a Pepe vêm da própria Espanha. O Marca, de Madri, estampou a manchete "Vergonhoso Pepe" e lem,brou que o jogador nem recebeu cartão amarelo pelo lance. "Mas o Real Madri deveria sim atuar de verdade e punir Pepe. E depois, com o tempo, estudar seu futuro no clube. Se é que ele terá", publicou o diário. O Mundo Deportivo, da Cataluña, foi mais incisivo. "O desleal e covarde pisão que deu Pepe na mão de Leo Messi no minuto 67 voltou a pôr o português em evidência no mundo todo e provocou a repulsa de muitos setores, não só barcelonistas", afirmou o periódico, repercutindo as diversas manifestações nas redes sociais contra o zagueiro.

Uma delas, citada pelo argentino Olé, partiu de Wayne Rooney, do Manchester United. Em seu microblog, o atacante inglês comentou a partida em tempo real e, ao ver o lance, publicou: "Pepe. Que idiota. Às vezes as pessoas irritam a gente." O jornal argentino termina o texto lembrando que a vitória do Barcelona doi merecida. "Apesar das patadas, a alegria é só catalã."

O The Sun, da Inglaterra, também citou Rooney e destacou a repercussão do caso. "Pepe, do Real Madrid, causou tumulto ao pisar na mão de Lionel Messi no Bernabeu, enquanto o Real caiu por 2 a 1 para seus arquirrivais", afirmou o jornal, lembrando que o zagueiro já tinha cartão amarelo ao cometer o ato desleal.

O alemão Bild também condenou a atitude de Pepe. "Era caso óbvio de cartão vermelho, mas Pepe não recebeu nem o cartão amarelo porque o árbitro não viu", afirmou o jornal.