Pituca celebra vaga direta na Libertadores e torce por permanência de Sampaoli

Após anotar um dos gols do Santos na goleada sobre o Cruzeiro, Diego Pituca celebrou a vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores. Ao vencer o time mineiro por 4 a 1, a equipe assegurar a classificação antecipada, festejada pelo volante, que admitiu que a vaga tem sabor de consolo

"Nosso objetivo era ser campeão, não vai dar. Conseguimos o segundo objetivo, que era a Libertadores", disse o meia, em entrevista ao canal Sportv, após comemorar o gol colocando a bola sob sua camisa. "Esse gol é para ele nosso filho. Ela está grávida de dois meses."

Pituca marcou o quarto e último gol santista, nos instantes finais da partida disputada na Vila Belmiro. "Fazia tempo que eu não marcava, meu último gol foi contra o Vasco. Nunca tinha marcado aqui na Vila, fico feliz em dar alegria para essa torcida", comemorou.

O volante fez questão de aproveitar o momento favorável, de classificação à Libertadores, para exaltar o trabalho realizado pelo técnico Jorge Sampaoli. "Fica, Sampaoli", afirmou, referindo-se à indefinição sobre a permanência do treinador à frente do clube no próximo ano.

Na vice-liderança provisória do Brasileirão, o Santos volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Fortaleza, fora de casa. Para este duelo, o treinador terá ao menos duas baixas: o zagueiro Gustavo Henrique e o atacante Marinho. Ambos levaram o terceiro cartão amarelo neste sábado e vão cumprir suspensão automática no meio de semana.

Sampaoli poderá optar por Luan Peres e Luiz Felipe para a vaga do zagueiro. E, para o lugar de Marinho, as opções são Tailson, Derlis González e Jean Mota.