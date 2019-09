Pituca volta a treinar no Santos, mas ainda é dúvida para duelo contra o Grêmio

Dúvida durante toda a semana devido a uma lesão, o volante Diego Pituca, do Santos, voltou a participar normalmente de treinamentos na tarde desta sexta-feira no CT Rei Pelé, em Santos, e deve ficar à disposição do técnico argentino Jorge Sampaoli na partida deste sábado em casa diante do Grêmio, às 21 horas, no estádio da Vila Belmiro.

O atleta esteve fora das atividades de campo - realizou apenas fisioterapia - no clube desde a última segunda-feira, quando sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, e só voltou no último dia de preparação para a partida, válida pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como foi uma atividade fechada para a imprensa e o técnico não ofereceu pistas de quem irá a campo neste sábado, o volante ainda não pôde ser confirmado no time titular. Diego Pituca não enfrentou o Flamengo na última rodada por estar suspenso e, caso não reúna condições de atuar neste sábado, deverá ser substituído mais uma vez por Alison.

Já o meia Evandro, ausente nos dois últimos compromissos do time devido a um edema na coxa esquerda, depois de mostrar evolução e treinar na última quinta-feira, não foi visto na atividade desta sexta e continua a ser dúvida.

O zagueiro Gustavo Henrique, que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Flamengo, por sua vez, terá de cumprir suspensão e é desfalque certo para o confronto diante dos gaúchos.

Convocado para a seleção brasileira sub-23 nesta sexta-feira, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan foi o escolhido para conceder entrevista coletiva no CT Rei Pelé ao lado de Sandry e Kaio Jorge, ambos chamados para o Mundial Sub-17.

Felipe Jonatan comentou sobre a importância do compromisso diante do Grêmio no sentido de recuperar a confiança perdida nas últimas rodadas. Para tanto, sustenta o lateral-esquerdo, é necessário que a equipe mantenha a atenção do início ao fim dos jogos. "O professor Sampaoli vem batendo na tecla de que temos que nos manter focados durante o tempo todo. Temos feito sempre um bom primeiro tempo e caído no decorrer das partidas. Precisamos voltar a vencer e a ter confiança, e, com a ajuda do torcedor, vamos fazer isso", prometeu o camisa 36.

Para o jogador, a volta de alguns titulares, ausentes no último jogo da equipe em casa, pode fazer a diferença neste sábado. "Não é desculpa, mas estávamos com cinco, seis desfalques. Estamos bem focados e já sabemos os principais erros que temos cometido", comparou ele, citando o duelo contra o Athletico-PR, que terminou empatado em 1 a 1.

O time paulista ocupa a terceira posição do Brasileirão com 37 pontos, a cinco do líder do Flamengo. O Palmeiras é o segundo colocado, com 39.